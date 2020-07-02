Біля пункту пропуску на кордоні з Угорщиною сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Пожежа сталася напередодні в недобудові поблизу КПП “Тиса” на українсько-угорському кордоні. Про це УНН повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Закарпатській області.
Повідомлення про пожежу в недобудові комерційного призначення, розташованій в Ужгородському районі на трасі Київ-Чоп поблизу терміналу КПП “Тиса”, рятувальники отримали 1 липня о 21:17. Одразу декілька людей, які перебували на пункті пропуску, побачили вогонь на горищі будівлі й подзвонили за номером "101".
Вогнеборці о 21:45 локалізували пожежу й завадили поширенню вогню на перший поверх будівлі. Повна ліквідація пожежі тривала до 22:15.
Полум’я встигло знищити дерев’яні конструкції покрівлі на площі 95 кв. м. Суму завданих збитків, так само як і причину виникнення пожежі, наразі встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, на Миколаївщині розгорілася пожежа на сміттєзвалищі.