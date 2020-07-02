У пункта пропуска на границе с Венгрией произошел пожар

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 23035 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 36478 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107241 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116424 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120404 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156745 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118353 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146053 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102929 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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У пункта пропуска на границе с Венгрией произошел пожар

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Пожар произошел накануне в недострое вблизи КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГСЧС в Закарпатской области.

Сообщение о пожаре в недострое коммерческого назначения, расположенном в Ужгородском районе на трассе Киев-Чоп возле терминала КПП "Тиса", спасатели получили 1 июля в 21:17. Сразу несколько человек, которые находились на пункте пропуска, увидели огонь на чердаке здания и позвонили по номеру "101".

Пожарные в 21:45 локализовали пожар и не допустили распространение огня на первый этаж здания. Полная ликвидация пожара продолжалась до 22:15.

Пламя успело уничтожить деревянные конструкции кровли на площади 95 кв. м. Сумму нанесенного ущерба, как и причину возникновения пожара, сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Николаевской области разгорелся пожар на свалке.

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