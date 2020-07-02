У пункта пропуска на границе с Венгрией произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Пожар произошел накануне в недострое вблизи КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГСЧС в Закарпатской области.
Сообщение о пожаре в недострое коммерческого назначения, расположенном в Ужгородском районе на трассе Киев-Чоп возле терминала КПП "Тиса", спасатели получили 1 июля в 21:17. Сразу несколько человек, которые находились на пункте пропуска, увидели огонь на чердаке здания и позвонили по номеру "101".
Пожарные в 21:45 локализовали пожар и не допустили распространение огня на первый этаж здания. Полная ликвидация пожара продолжалась до 22:15.
Пламя успело уничтожить деревянные конструкции кровли на площади 95 кв. м. Сумму нанесенного ущерба, как и причину возникновения пожара, сейчас устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в Николаевской области разгорелся пожар на свалке.