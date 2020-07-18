Ситуация на границе с РФ: в одном из ПП интенсивность движения в пять раз ниже, чем до карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В автомобильном пункте пропуска "Юнаковка" на границе с Россией на данный момент отсутствуют очереди, интенсивность движения в пять раз ниже, чем до начала карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"С 7 июля в "Юнаковке" возобновили возможность пересекать границу в пешем порядке. В настоящее время в пункте пропуска интенсивность движения в пять раз ниже, чем до начала карантина", - говорится в сообщении.
Персонал контрольных служб, как указано, несет службу со средствами индивидуальной защиты - перчатками, масками. Для удобства путешественников в местах несения службы пограничных нарядов и на информационном стенде размещена информация о правилах пересечения границы во время карантина, QR-коды для скачивания приложения "Дій вдома".
Добавим, что "Юнаковка" один из пяти действующих автомобильных пунктов пропуска на границе с РФ.
Напомним, на границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска. Еще в девяти пунктах пропуска на украинско-российском и украинско-белорусском участках восстановлена возможность пешего пересечения границы.