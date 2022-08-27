Ситуація на фронті: українські військові відбили російські війська на кількох напрямках

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 58292 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 65374 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 78965 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 84689 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95296 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148244 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70250 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149633 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109178 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69263 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
40%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18576 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20090 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 21410 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10148 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11151 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 58296 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148244 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173133 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149634 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95642 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98316 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42927 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46338 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60979 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Ситуація на фронті: українські військові відбили російські війська на кількох напрямках

Київ • УНН

 • 162231 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Триває сто вісімдесят пʼята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Як повідомили у Генштабі, українські військові відбили російські війська на кількох напрямках, передає УНН.

Ситуація на фронті: українські військові відбили російські війська на кількох напрямках

Деталі

На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для ураження районів населених пунктів Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже та Пришиб. Авіація противника вдарила біля Мосьпанового та Залимана. Ракетних ударів зазнали райони населених пунктів Дергачі, Чугуїв та Олександрівка.

Окупанти безуспішно спробували провести штурм в напрямку Дементіївки, отримали відсіч та відійшли.
На Слов’янському напрямку противник вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагався зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського. Здійснив спробу наступу у напрямку Бражківки, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони Спірного, Сіверська та Тетянівки. Ворог задіяв авіацію для завдання удару неподалік Івано-Дарʼївки. Окупанти вели наступ у напрямку Григорівки, успіху не мали, відійшли.
На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми. Наші захисники, після ударів ворожої авіації, відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку ворог, вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії, намагався зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Завдав авіаударів біля Мар’їнки та Невельського. Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Невельське і Олександропіль, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження продовжували обстріли неподалік Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки. Ворог задіяв авіацію для ударів по району Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямках Пречистівки та Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку противник піддав вогневому впливу території біля Залізничного, Новоукраїнського, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январського, Времівки, Степногірська, Новополя та Новоданилівки. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Новопіль, Гуляйпільське та Новоданилівка.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник продовжує зосереджувати на недопущенні просування наших військ, здійснюючи обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ по лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.

В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. Корабельне угруповання противника виконує завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53