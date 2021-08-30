Ситуація на Донбасі: зафіксовано три порушення "тиші", бойовики стріляли з кулеметів та гранатометів

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17 березня, 19:38 • 101778 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 128176 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 158196 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 156733 перегляди

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17 березня, 09:48 • 163469 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 180138 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Донбасі протягом поточної доби, 30 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

Цитата

"За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

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