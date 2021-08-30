Ситуація на Донбасі: зафіксовано три порушення "тиші", бойовики стріляли з кулеметів та гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Донбасі протягом поточної доби, 30 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
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Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
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"За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.