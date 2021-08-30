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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 105556 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 125193 просмотра

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2 марта, 18:35 • 183336 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 137747 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 130397 просмотра

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Ситуация на Донбассе зафиксировано три нарушения "тишины", боевики стреляли из пулеметов и гранатометов

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КИЕВ. 30 августа. УНН. На Донбассе в течение текущих суток, 30 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

У Новозвановки враг обстрелял наши позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Цитата

"За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет. На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним

За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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