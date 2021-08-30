Ситуация на Донбассе зафиксировано три нарушения "тишины", боевики стреляли из пулеметов и гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На Донбассе в течение текущих суток, 30 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
У Новозвановки враг обстрелял наши позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Цитата
"За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет. На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Напомним
За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.