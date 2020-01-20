Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили сім обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Упродовж доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
Так, два ворожі обстріли по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: поблизу населеного пункту Павлопіль з ручного протитанкового гранатомету, поруч з Мар′їнкою з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
“П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі оперативно-тактичного угруповання „Північ“, а саме: поблизу Травневого з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, поруч з Луганським з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Три рази неподалік населеного пункту Оріхове зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, 19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.