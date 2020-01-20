ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, один військовослужбовець загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. 19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Один обстріл по нашим позиціям відкривався неподалік населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник застосував станковий протитанковий гранатомет – 2 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
сім разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та зі станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів;
поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – 8 мін.
Вчора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
З початком цієї доби, 20 січня, російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". За поточну добу втрат немає.
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