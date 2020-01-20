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Експредставник ОБСЄ пояснив, хто є сторонами конфлікту на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Експредставник голови ОБСЄ у Тристоронній контактній групі в Мінську австрійський дипломат Мартін Сайдік пояснив, хто є сторонами конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю Сайдіка російській газеті "Комерсант".

Експредставник ОБСЄ пояснив, хто є сторонами конфлікту на Донбасі

За його словами, підписи українського та російського представників під мінськими угодами підтверджують, що Україна і Росія є сторонами збройного конфлікту на Донбасі.

"Якщо подивитеся на мінські угоди, на те, як вони підписані в оригіналі, ви побачите підписи Хайді Тальявіні (колишній глава місії ОБСЄ в контактній групі - ред.), Леоніда Кучми (другого президента України - ред.) та Михайла Зурабова (колишнього посла РФ в Україні - ред.). Потім пропущена відстань, і є Захарченко та Плотницький. Чому нагорі Україна і Росія? Вони хіба не сторони конфлікту? Саме тому вони стоять нагорі", - заявив Сайдік, додавши, що у Росії "про це не хочуть і чути".

Сайдік зауважив, що спроби Росії вважати себе посередником недоречні: "Тоді треба сказати, що вона не виконує роль посередника".

"Візьмемо останній закон так званої "ЛНР" про так званий кордон: про те, що державний кордон - це вся область. Чи вважає Росія, що це сумісно з мінськими угодами, в яких йдеться про окремі райони Донецької та Луганської областей? Де тут посередництво Росії? Це хіба відповідає мінським угодам? Ні! Де голос Росії?... Якщо хтось посередник, то він повинен діяти як посередник. А якщо посередник на одній стороні, то він не посередник, а "односторонній гравець", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, представник РФ у ТКГ заявив, що "Київ продовжує гальмувати політичний діалог щодо Донбасу".

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