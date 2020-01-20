Бывший представитель ОБСЕ объяснил, кто является сторонами конфликта на Донбассе

По его словам, подписи украинского и российского представителей под минскими соглашениями подтверждают, что Украина и Россия являются сторонами вооруженного конфликта на Донбассе.

"Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (бывший глава миссии ОБСЕ в контактной группе - ред.), Леонида Кучмы (второго президента Украины - ред.) и Михаила Зурабова (бывшего посла РФ в Украине - ред.). Затем пропущено расстояние, и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху", - заявил Сайдик, добавив, что в России "об этом не хотят и слышать".

Сайдик отметил, что попытки России считать себя посредником неуместны: "Тогда надо сказать, что она не выполняет роль посредника".

"Возьмем последний закон так называемой "ЛНР" о так называемой границе: о том, что государственная граница - это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с минскими соглашениями, в которых говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России? ... если кто посредник, то он должен действовать в качестве посредника. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонний игрок", - подытожил дипломат.

Напомним, представитель РФ в ТКГ заявил, что "Киев продолжает тормозить политический диалог по Донбассу".