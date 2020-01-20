ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. 19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник применил станковый противотанковый гранатомет - 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
семь раз вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов - 9 выстрелов
рядом с Новоалександровкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 8 мин.
Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
С начала этих суток, 20 января, российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". За текущие сутки потерь нет.
Напомним, бывший представитель ОБСЕ объяснил, кто является сторонами конфликта на Донбассе.