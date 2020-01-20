Ситуация на Донбассе: боевики совершили семь обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. За сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.
Так, два враждебных обстрелы по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: вблизи населенного пункта Павлополь с ручного противотанкового гранатомета, рядом с Марьинкой из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
“Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки ”Север“, а именно: вблизи Майского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Луганским из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Три раза недалеко от населенного пункта Орехово со 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем”, - говорится в сообщении.
По информации штаба, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, 19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.