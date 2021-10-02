Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили чотири обстріли, поранено військового

Деталі

Зокрема, Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’янки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

У бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

“Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна — середньої важкості” — йдеться в повідомленні.

Доповнення

За минулу добу, 1 жовтня, окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двох захисників поранено.