Ситуация на Донбассе: боевики совершили четыре обстрела, ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. С начала суток на Донбассе боевики четыре раза нарушили “режим тишины”, ранен военный. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает УНН.
Детали
В частности, у Новозвановки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьенки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.
В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Дополнение
За прошедшие сутки, 1 октября, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двух защитников ранено.