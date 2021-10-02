ООС: бойовики поранили двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За минулу добу, 1 жовтня, окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двох захисників поранено. Про це УНН повідомляє пресцентр штабу ООС.
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Біля Новозвановки та Новоолександровкі ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм. Вдруге в бік Новоолександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів.
Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію.
Втрат серед цивільного населення немає.Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем. Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та Новолуганського найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. В напрямку Кримського російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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“На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського. В районі Нью-Йорка ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та здійснив скидання ВОГ-17. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування”, — інформують в штабі військових.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан обох поранених — задовільний.
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