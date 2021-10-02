ООС: боевики ранили двух военных
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. За прошедшие сутки, 1 октября, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двух защитников ранено. Об этом УНН сообщает пресс-центр штаба ООС.
Детали
У Новозвановки и Новоолександровки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.
Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающую территорию.
Потерь среди гражданского населения нет. Позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем. Вблизи Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганское наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Цитата
“В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского. В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и совершил сброс ВОГ-17. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения ”, - информируют в штабе военных.
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых — удовлетворительное.
Напомним
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