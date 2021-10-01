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Бойовики обстріляли житлові райони Авдіївки: з'явились фото пошкодженого будинку та осколків мін

Бойовики обстріляли житлові райони Авдіївки: з'явились фото пошкодженого будинку та осколків мін

Київ • УНН

 • 17663 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У п’ятницю проросійські бойовики обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки. Внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок. Про це інформує штаб ООС, передає УНН.

Цитата

“В черговий раз ЗФ РФ провели злочинний обстріл мирного населеного пункту вздовж лінії розмежування. Систематичні обстріли із застосуванням заборонених видів озброєння з боку ЗФ РФ несуть пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення і пошкоджують цивільну інфраструктуру”, - інформують в ООС.

Деталі

Сьогодні з боку позицій російських збройних сил, які знаходяться в районі тимчасово окупованої Ясинуватої, був проведений обстріл населеного пункту Авдіївка. Російські окупанти застосували міномети калібру 120-мм.

Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок по вулиці Колосова, та розташовані поруч з ним господарські будівлі.

В ООС зазначили, що втрат серед цивільного населення немає.

Пресцентр зафіксував та задокументував пошкодження. Зокрема, на опублікованих фотографіях видно розбиті вікна житлового будинку і зібрані українськими представниками СЦКК осколки мінометних мін.

Нагадаємо

Наприкінці серпня бойовики обстріляли Авдіївку. Під час обстрілу, який почався о 6:15, бойовики відкрили вогонь з боку окупованого Спартака. Один український військовий отримав поранення.

Як повідомив УНН керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА), терористи обстріляли промислову базу в Авдіївці, де знаходяться українські військовослужбовці. Серед військових був один поранений. База знаходиться біля п’ятиповерхових житлових будинків.

Додамо

Протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Одного військового вбили, ще одного — поранили.

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