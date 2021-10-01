Бойовики обстріляли житлові райони Авдіївки: з'явились фото пошкодженого будинку та осколків мін
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У п’ятницю проросійські бойовики обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки. Внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок. Про це інформує штаб ООС, передає УНН.
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“В черговий раз ЗФ РФ провели злочинний обстріл мирного населеного пункту вздовж лінії розмежування. Систематичні обстріли із застосуванням заборонених видів озброєння з боку ЗФ РФ несуть пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення і пошкоджують цивільну інфраструктуру”, - інформують в ООС.
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Сьогодні з боку позицій російських збройних сил, які знаходяться в районі тимчасово окупованої Ясинуватої, був проведений обстріл населеного пункту Авдіївка. Російські окупанти застосували міномети калібру 120-мм.
Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок по вулиці Колосова, та розташовані поруч з ним господарські будівлі.
В ООС зазначили, що втрат серед цивільного населення немає.
Пресцентр зафіксував та задокументував пошкодження. Зокрема, на опублікованих фотографіях видно розбиті вікна житлового будинку і зібрані українськими представниками СЦКК осколки мінометних мін.
Нагадаємо
Наприкінці серпня бойовики обстріляли Авдіївку. Під час обстрілу, який почався о 6:15, бойовики відкрили вогонь з боку окупованого Спартака. Один український військовий отримав поранення.
Як повідомив УНН керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА), терористи обстріляли промислову базу в Авдіївці, де знаходяться українські військовослужбовці. Серед військових був один поранений. База знаходиться біля п’ятиповерхових житлових будинків.
Додамо
Протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Одного військового вбили, ще одного — поранили.