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Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки: появились фото поврежденного дома и осколков мин

Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки: появились фото поврежденного дома и осколков мин

Киев  •  УНН

 • 17661 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В пятницу пророссийские боевики обстреляли из минометов жилые районы Авдеевки. Вследствие обстрелов повреждено жилой дом. Об этом информирует штаб ООС, передает УНН.

Цитата

"В очередной раз ВФ РФ провели преступный обстрел мирного населенного пункта вдоль линии разграничения. Систематические обстрелы с применением запрещенных видов вооружения со стороны ВФ РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру", - информируют в ООС.

Детали

Сегодня со стороны позиций российских вооруженных сил, которые находятся в районе временно оккупированной Ясиноватой, был произведен обстрел населенного пункта Авдеевка. Российские оккупанты применили минометы калибра 120-мм.

Вследствие обстрелов повреждено частный жилой дом по улице Колосова, и расположенные рядом с ним хозяйственные постройки.

В ООС отметили, что потерь среди гражданского населения нет.

Пресс-центр зафиксировал и задокументировал повреждения. В частности, на опубликованных фотографиях видно разбитые окна жилого дома и собраные украинскими представителями СЦКК осколки минометных мин.

Напомним

В конце августа боевики обстреляли Авдеевку. Во время обстрела, который начался в 6:15, боевики открыли огонь со стороны оккупированного Спартака. Один украинский военный получил ранения.

Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВЦА), террористы обстреляли промышленную базу в Авдеевке, где находятся украинские военнослужащие. Среди военных был один раненый. База находится возле пятиэтажных жилых домов.

Добавим

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Одного военного убили, еще одного - ранили.

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