Боевики обстреляли жилые районы Авдеевки: появились фото поврежденного дома и осколков мин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В пятницу пророссийские боевики обстреляли из минометов жилые районы Авдеевки. Вследствие обстрелов повреждено жилой дом. Об этом информирует штаб ООС, передает УНН.
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"В очередной раз ВФ РФ провели преступный обстрел мирного населенного пункта вдоль линии разграничения. Систематические обстрелы с применением запрещенных видов вооружения со стороны ВФ РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру", - информируют в ООС.
Детали
Сегодня со стороны позиций российских вооруженных сил, которые находятся в районе временно оккупированной Ясиноватой, был произведен обстрел населенного пункта Авдеевка. Российские оккупанты применили минометы калибра 120-мм.
Вследствие обстрелов повреждено частный жилой дом по улице Колосова, и расположенные рядом с ним хозяйственные постройки.
В ООС отметили, что потерь среди гражданского населения нет.
Пресс-центр зафиксировал и задокументировал повреждения. В частности, на опубликованных фотографиях видно разбитые окна жилого дома и собраные украинскими представителями СЦКК осколки минометных мин.
Напомним
В конце августа боевики обстреляли Авдеевку. Во время обстрела, который начался в 6:15, боевики открыли огонь со стороны оккупированного Спартака. Один украинский военный получил ранения.
Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВЦА), террористы обстреляли промышленную базу в Авдеевке, где находятся украинские военнослужащие. Среди военных был один раненый. База находится возле пятиэтажных жилых домов.
Добавим
За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Одного военного убили, еще одного - ранили.