ООС: бойовики вбили одного українського військового, ще одного поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Одного військового вбили, ще одного — поранили. Про це УНН повідомили у штабі ООС.
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Біля Новотошківського ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм. В районі населеного пункту Попасна найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.
Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь в бік Золотого-4 та Катеринівки Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Кримського окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В районі Павлополя найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один - вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити вогневу активність. Станом на 7 годину ранку, 1 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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На військовому полігоні під час навчань загинув ветеран АТО зі Львівщини.