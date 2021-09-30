На військовому полігоні під час навчань загинув ветеран АТО зі Львівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На полігоні під час військових навчань загинув житель с. Завишень Сокальського району Роман Олекса. Про це йдеться на сайті міськради, пише УНН.
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4-річний боєць Національної гвардії Роман Олекса загинув на полігоні під Києвом, зазначають ЗМІ. Трагічна подія сталася 28 вересня.
У міськраді розповідають, що хлопець був ветераном АТО. Прощання з ним відбулося сьогодні, 30 вересня, у рідному с. Завишень.
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