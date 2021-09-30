На военном полигоне во время учений погиб ветеран АТО со Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На полигоне во время военных учений погиб житель с. Завишень Сокольского района Роман Алекса. Об этом говорится на сайте горсовета, пишет УНН.
Детали
4-летний боец Национальной гвардии Роман Алекса погиб на полигоне под Киевом, отмечают СМИ. Трагическое событие произошло 28 сентября.
В горсовете говорят, что парень был ветераном АТО. Прощание с ним произошло сегодня, 30 сентября, в родном с. Завишень.
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