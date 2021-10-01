ООС: боевики убили одного украинского военного, еще одного ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Одного военного убили, еще одного - ранили. Об этом УНН сообщили в штабе ООС.
Детали
У Новотошковское враждебные вооруженные формированием дважды обстреляли позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм. В районе населенного пункта Попасная наемники совершили два обстрелы из гранатометов различных систем.
Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Павлополь наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В сторону Талаковка враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один - огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили врага прекратить огневую активность. По состоянию на 7:00 утра, 1 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним
На военном полигоне во время учений погиб ветеран АТО со Львовщины.