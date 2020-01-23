Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 8 обстрілів, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї... Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.
Так, п’ять обстрілів по українським позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: неподалік Талаківки — з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;два рази поруч з Опитним — з протитанкового ракетного комплексу — 2 постріли та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки — зі стрілецької зброї; в районі населеного пункту Широкине — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
“Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, а саме:двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний — з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; поруч з Оріховим — з гранатометів різних систем”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики викрали бізнесмена та намагалися його завербувати.