На Донбасі бойовики викрали бізнесмена та намагалися його завербувати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Контррозвідка СБУ викрила спробу терористичної організації "МДБ ДНР" завербувати громадянина України для здійснення злочинної діяльності на шкоду державній безпеці нашої країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що у грудні 2019 року під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області бойовики так званої "МДБ ДНР" викрали бізнесмена з Дніпра, який збирався відвідати батьків у рідному Донецьку", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що терористи безпідставно звинуватили чоловіка у діяльності на шкоду самопроголошеній "Донецькій народній Республіці", зокрема у роботі на українські спецслужби. Після пред’явлення "звинувачення" бойовики два тижні незаконно утримували українця у підвальному приміщенні, застосовуючи методи психологічного та фізичною тиску, позбавивши можливості нормального харчування.
"Погрожуючи розправою над рідними, вони схилили комерсанта до конфіденційного співробітництва. Терористи поставили йому завдання збирати та передавати інформацію про патріотичні організації, з якими він підтримував контакти. Згода на співробітництво повністю не задовільнила бойовиків, тому ще однією умовою звільнення стала конфіскація співробітниками так званого "МДБ ДНР" значної суми готівки та авто бізнесмена", - йдеться у інформації від пресслужби.
Також вказується, що відразу після повернення на підконтрольну українській владі територію чоловік потрапив у поле зору СБ України. Наразі громадянин надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування та поставлених завдань. За результатами перевірки було встановлено, що він не здійснив жодних дій на шкоду державній безпеці України.
Нагадаємо, на Донеччині бойовики "ДНР" завербували колишню українську військову, яка збирала та передавала інформацію про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС.