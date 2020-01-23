На Донбассе боевики похитили бизнесмена и пытались его завербовать
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Контрразведка СБУ разоблачила попытку террористической организации "МГБ ДНР" завербовать гражданина Украины для осуществления преступной деятельности в ущерб государственной безопасности нашей страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что в декабря 2019 года во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территорией Донецкой области боевики так называемой "МГБ ДНР" похитили бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей в родном Донецке", - сказано в сообщении.
Отмечается, что террористы безосновательно обвинили мужчину в деятельности в ущерб самопровозглашенной "Донецкой народной Республики", в частности в работе на украинские спецслужбы. После предъявления "обвинения" боевики две недели незаконно удерживали украинца в подвальном помещении, применяя методы психологического и физического давления, лишив возможности нормального питания.
"Угрожая расправой над родными, они склонили коммерсанта к конфиденциальному сотрудничеству. Террористы поставили ему задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты. Согласие на сотрудничество полностью не удовлетворило боевиков, поэтому еще одним условием освобождения стала конфискация сотрудниками так называемого "МГБ ДНР" значительной суммы наличных и авто бизнесмена", - говорится в информации от пресс-службы.
Также указывается, что сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина попал в поле зрения СБ Украины. Сейчас гражданин предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.
Напомним, в Донецкой боевики "ДНР" завербовали бывшую украинскую военную, которая собирала и передавала информацию о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС.