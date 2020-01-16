Бойовики “ДНР” завербували колишню українську військову
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Донеччині бойовики “ДНР” завербували колишню українську військову, яка збирала та передавала інформацію про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Військова контррозвідка СБУ спільно з Головним управлінням Служби в Донецькій та Луганській областях у межах кримінального провадження викрила та припинила у Маріуполі розвідувально-підривну діяльність колишньої військової Національної гвардії, яка сприяла діяльності терористичній організації “ДНР”, — сказано у повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що у поле зору так званої спецслужби “ДНР” жінка потрапила у 2015 році під час проходження військової служби в одній з військових частин НГУ. Представники “МДБ ДНР” здійснили її вербування, провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, надали агентурний псевдонім, обумовили способи двостороннього та екстреного зв’язку.
У ході подальших комунікацій вони відпрацювали завдання щодо збирання та передачі інформації про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС (АТО), а також хотіли отримати персональні дані українських військовослужбовців і членів їх сімей.
Задокументовано, що, використовуючи спеціально створені акаунти у забороненій російській соцмережі, військовослужбовець НГУ збирала та передавала необхідні терористам відомості.
Правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисниці та виявили комп’ютерну техніку із доказами спілкування з бойовиками. У ході проведення подальших невідкладних слідчих дій зазначена особа надала викривальні свідчення щодо обставин свого вербування та співпраці з так званим “МДБ ДНР”.
Наразі їй оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, судом обрано запобіжний захід.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Луганщині СБУ викрила спробу втягнення представниками так званого “МДБ ЛНР” посадовця одного з регіональних підрозділів Мін’юсту в Луганській області у злочинну діяльність на шкоду державній безпеці.