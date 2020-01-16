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Боевики "ДНР" завербовали бывшую украинскую военнослужащую

Киев • УНН

 • 19853 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Донецкой области боевики "ДНР" завербовали бывшую украинскую военнослужащую, которая собирала и передавала информацию о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Боевики "ДНР" завербовали бывшую украинскую военнослужащую

"Военная контрразведка СБУ совместно с Главным управлением Службы в Донецкой и Луганской областях в рамках уголовного производства разоблачила и прекратила в Мариуполе разведывательно-подрывную деятельность бывшей военнослужащей Национальной гвардии, которая способствовала деятельности террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что в поле зрения так называемой спецслужбы "ДНР" женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей НГУ. Представители "МГБ ДНР" совершили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, предоставили агентурный псевдоним, обусловили способы двусторонней и экстренной связи.

В ходе дальнейших коммуникаций они отработали задачи по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей.

Задокументировано, что, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения.

Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками. В ходе проведения дальнейших неотложных следственных действий указанное лицо предоставило обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с так называемым "МГБ ДНР".

Сейчас ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом избрана мера пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Луганской области СБУ разоблачила попытку вовлечения представителями так называемого "МГБ ЛНР" должностного лица одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области в преступную деятельность в ущерб государственной безопасности.

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