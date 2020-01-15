На Луганщині бойовики намагалися завербували посадовця Мін’юсту

КИЇВ. 15 січня. УНН. На Луганщині СБУ викрила спробу втягнення представниками так званого "МДБ ЛНР" посадовця одного з регіональних підрозділів Мін’юсту в Луганській області у злочинну діяльність на шкоду державній безпеці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.