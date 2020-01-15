В Луганской области боевики пытались завербовать чиновника Минюста

КИЕВ. 15 января. УНН. В Луганской области СБУ разоблачила попытку вовлечения представителями так называемого "МГБ ЛНР" должностного лица одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области в преступную деятельность в ущерб государственной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.