В Луганской области боевики пытались завербовать чиновника Минюста
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Луганской области СБУ разоблачила попытку вовлечения представителями так называемого "МГБ ЛНР" должностного лица одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области в преступную деятельность в ущерб государственной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники СБУ установили, что представители "спецслужбы" квази-образования задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганск. Боевики заинтересовались не только фактом работы мужчины в государственной структуре, но и тем, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины", - говорится в сообщении.
Так, прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, "мгбшники" заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганской области, а также по служебной деятельности отца.
Инструкции от кураторов "агент" должен был получать по телефону.
Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков Службы.
Сейчас мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.
Подобные случаи не редкость. СБУ системно выявляет и предотвращает попытки спецслужб страны-агрессора и подконтрольных ей марионеток привлечь наших соотечественников к противоправной деятельности.
"Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые на выполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и о полученном задании", - добавляется в сообщении.
Напомним, за прошлый год в РФ завербовали и эксплуатировали более 240 украинцев. Вербуют украинских граждан и в ОАЭ, Чехии, Словении, Германии и Турции.