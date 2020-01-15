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В Луганской области боевики пытались завербовать чиновника Минюста

В Луганской области боевики пытались завербовать чиновника Минюста

Киев  •  УНН

 • 11343 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. В Луганской области СБУ разоблачила попытку вовлечения представителями так называемого "МГБ ЛНР" должностного лица одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области в преступную деятельность в ущерб государственной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что представители "спецслужбы" квази-образования задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганск. Боевики заинтересовались не только фактом работы мужчины в государственной структуре, но и тем, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины", - говорится в сообщении.

Так, прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, "мгбшники" заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганской области, а также по служебной деятельности отца.

Инструкции от кураторов "агент" должен был получать по телефону.

Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков Службы.

Сейчас мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

Подобные случаи не редкость. СБУ системно выявляет и предотвращает попытки спецслужб страны-агрессора и подконтрольных ей марионеток привлечь наших соотечественников к противоправной деятельности.

"Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые на выполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и о полученном задании", - добавляется в сообщении.

Напомним, за прошлый год в РФ завербовали и эксплуатировали более 240 украинцев. Вербуют украинских граждан и в ОАЭ, Чехии, Словении, Германии и Турции.

Украинские Национальные Новости

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