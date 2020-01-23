Ситуация на Донбассе: боевики осуществили 8 обстрелов, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия ... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — говорится в сообщении.
Так, пять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: неподалеку Талаковки — из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин, два раза рядом с Опытным — с противотанкового ракетного комплекса — 2 выстрела и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки — из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Широкино — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
“Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Север“, а именно: дважды вблизи населенного пункта Хутор Вильный — из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Орехово — из гранатометов различных систем”, - отмечается в сообщении.
Напомним, на Донбассе боевики похитили бизнесмена и пытались его завербовать.