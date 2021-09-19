Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим тиші - стріляли з гранатометів і мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На Донбасі протягом поточної доби, 19 вересня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
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Поблизу Майорська російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Луганського ворог вів прицільний вогонь із станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку населеного пункту Новозванівка противник двічі здійснив обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів та із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.
Цитата
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Про факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.