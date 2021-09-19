ООС: бойовики шість разів порушили "режим тиші"

Нагадаємо
Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи загострення ситуації на Донбасі, заявив, що українські військові постійно готуються до відбиття різних загроз, зокрема — повномасштабного вторгнення.
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.
В напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.
Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В бік Південного та Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 19 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Російські окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Майорськ.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували в штабі.
Нагадаємо
Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи загострення ситуації на Донбасі, заявив, що українські військові постійно готуються до відбиття різних загроз, зокрема — повномасштабного вторгнення.