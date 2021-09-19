ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины"

Напомним
Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, в частности — полномасштабного вторжения.
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая противник применил запрещенные минского договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.
В направлении Нью-Йорка российские наемники совершили обстрелы позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов.
У Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Южного и Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, применив разрешенную минского договоренностями оружие.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия майорских.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
“Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.
Напомним
Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, в частности — полномасштабного вторжения.