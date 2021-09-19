Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим тишины - стреляли из гранатометов и минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. На Донбассе в течение текущих суток, 19 сентября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
Вблизи Майорская российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Луганского враг вел прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Новозвановка противник дважды совершил обстрелы позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.
Цитата
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.
Добавим
О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Напомним
За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.