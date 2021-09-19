Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим тишины - стреляли из гранатометов и минометов

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125273 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 140735 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118629 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116391 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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2 марта, 11:46 • 148433 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123400 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165456 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. На Донбассе в течение текущих суток, 19 сентября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Вблизи Майорская российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Луганского враг вел прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Новозвановка противник дважды совершил обстрелы позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

Цитата

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

Добавим

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним

За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

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