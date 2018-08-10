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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 15369 перегляди

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Ситник розповів, коли остаточно сформують команду НАБУ

Київ • УНН

 • 11126 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Після проведення конкурсу на посади 37 детективів команду Національного антикорупційного бюро України буде фактично сформовано на 100%. Про це під час прес-конференції заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

Ситник розповів, коли остаточно сформують команду НАБУ

"НАБУ це команда людей, яка налічує 650 працівників. Зараз триває конкурс на 37 посад – детективів. Це останній такий конкурс і після цього фактично НАБУ на 100% буде сформовано", - повідомив Ситник.

Раніше Ситник заявив, що у процедурі проведення аудиту Національного антикорупційного бюро є прогалини в частині проведення аудиту та його методології.

Нагадаємо, Ситник заявив, що майже 70 справ НАБУ "загальмували" у судах.

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