Ситник розповів, коли остаточно сформують команду НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Після проведення конкурсу на посади 37 детективів команду Національного антикорупційного бюро України буде фактично сформовано на 100%. Про це під час прес-конференції заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"НАБУ це команда людей, яка налічує 650 працівників. Зараз триває конкурс на 37 посад – детективів. Це останній такий конкурс і після цього фактично НАБУ на 100% буде сформовано", - повідомив Ситник.
Раніше Ситник заявив, що у процедурі проведення аудиту Національного антикорупційного бюро є прогалини в частині проведення аудиту та його методології.
Нагадаємо, Ситник заявив, що майже 70 справ НАБУ "загальмували" у судах.