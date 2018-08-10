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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сытник рассказал, когда окончательно сформируют команду НАБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. После проведения конкурса на должности 37 детективов команда Национального антикоррупционного бюро Украины будет фактически сформирована на 100%. Об этом во время пресс-конференции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

Сытник рассказал, когда окончательно сформируют команду НАБУ

"НАБУ это команда людей, которая насчитывает 650 сотрудников. Сейчас идет конкурс на 37 должностей - детективов. Это последний такой конкурс и после этого фактически НАБУ на 100% будет сформировано", - сообщил Сытник.

Ранее Сытник заявил, что в процедуре проведения аудита Национального антикоррупционного бюро есть пробелы в части проведения аудита и его методологии.

Напомним, Сытник заявил, что почти 70 дел НАБУ "затормозили" в судах.

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