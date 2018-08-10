Сытник рассказал, когда окончательно сформируют команду НАБУ

"НАБУ это команда людей, которая насчитывает 650 сотрудников. Сейчас идет конкурс на 37 должностей - детективов. Это последний такой конкурс и после этого фактически НАБУ на 100% будет сформировано", - сообщил Сытник.

Ранее Сытник заявил, что в процедуре проведения аудита Национального антикоррупционного бюро есть пробелы в части проведения аудита и его методологии.

Напомним, Сытник заявил, что почти 70 дел НАБУ "затормозили" в судах.