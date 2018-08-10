Сытник рассказал, когда окончательно сформируют команду НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. После проведения конкурса на должности 37 детективов команда Национального антикоррупционного бюро Украины будет фактически сформирована на 100%. Об этом во время пресс-конференции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"НАБУ это команда людей, которая насчитывает 650 сотрудников. Сейчас идет конкурс на 37 должностей - детективов. Это последний такой конкурс и после этого фактически НАБУ на 100% будет сформировано", - сообщил Сытник.
Ранее Сытник заявил, что в процедуре проведения аудита Национального антикоррупционного бюро есть пробелы в части проведения аудита и его методологии.
Напомним, Сытник заявил, что почти 70 дел НАБУ "затормозили" в судах.