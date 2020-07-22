Системний тиск на міжнародних інвесторів, що працюють в Україні, може призвести до хаосу на ринку, - експерт

У міжнародних тютюнових компаніях здивовані різким зростанням тиску на іноземних інвесторів - через Антимонопольний комітет, окремих народних депутатів і судову владу

Нагадаємо, в жовтні 2019 р АМКУ оштрафував всі провідні міжнародні тютюнові компанії, що працюють в Україні, а також компанію "Тедіс Україна" на загальну суму 6,5 млрд. грн. - нібито за монополізацію оптової торгівлі сигаретами.

Провідні юристи України сумніваються в законності рішення Антимонопольного комітету. Більш того, вони вважають, що АМКУ цими штрафами намагається перекласти з себе відповідальність за монополізацію ринку. Адже ще в 2010-2011 р він видав усі необхідні дозволи, які і привели до монополізації.

"Системний тиск на міжнародні тютюнові компанії, що працюють в Україні, може призвести до хаосу на ринку і втрат держави на десятки мільярдів гривень", - прогнозує президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Експерт нагадав, що всі тютюнові компанії, на які чиниться тиск - "Бритіш Американ Тобакко", "Філіп Морріс", JTI та "Імперіал Тобакко" - входять в десятку найбільших платників податків України. За минулий рік вони заплатили понад 40 млрд. грн. тютюнового акцизу. Компанії забезпечують десятки тисяч робочих місць на своїх виробництвах і в суміжних бізнесах, забезпечують десятки мільйонів доларів валютної виручки від експорту з України.

Нагадаємо, в жовтні-листопаді 2019 року в Україні вже трапився масштабна тютюнова криза, через яку держбюджет України втратив понад 2,5 млрд. грн. Через законопроект № 1049 в жовтні-листопаді 2019 р. чотири тютюнові компанії були змушені різко скоротити виробництво і відкликати вже замовлені акцизні марки на сотні мільйонів гривень, а компанія "Бритіш Американ Тобакко" тоді навіть повністю зупинила виробництво на своїй фабриці в Прилуках