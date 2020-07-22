Геращенко прокоментував виконання Зеленським вимоги "луцького терориста"

"Зараз триває багато дискусій, чи треба було Президенту йти на його умови і розміщувати відеозвернення. Я можу сказати, що Президент зробив усе правильно. Найдорожче, що в нас є, - це життя людей. Інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста", - сказав Геращенко.

За його словами, фахівці склали психологічний портрет терориста із псевдонімом Максим Плохой, від нього можна було очікувати чого завгодно. Окрім того, він мав при собі зброю і навіть демонстрував її, стріляючи з вікон.

"Він ледь не вбив нашого першого заступника начальника поліції Євгена Коваля. Тому ризикувати не можна було. Президент, зробивши таку заяву, зробив умови, щоб терорист здався", - наголосив заступник голови МВС.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.