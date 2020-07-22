Facebook та Instagram перевірять свої алгоритми на наявність расової дискримінації

Як підтвердили її журналістам співробітники компанії, в адміністрації Facebook і Instagram для проведення таких оцінок будуть сформовані спеціальні комісії. Вони повинні будуть порівняти, як обробляються в зазначених мережах дані, що стосуються користувачів, зокрема, з-поміж білого наслення, афроамериканців та іспаномовних жителів США.

Як випливає з матеріалу, комісії повинні встановити, чи має місце в соцмережах якесь особливе ставлення до користувачів за расовою ознакою. Фахівці мають намір провести консультації з цього питання з експертами і представниками об’єднань на захист прав афроамериканців. У разі виявлення будь-яких елементів дискримінації в компанії мають намір вжити заходів.

Раніше адміністрацію Facebook, зокрема, звинувачували в тому, що через особливості роботи її систем темношкірим користувачам не показували деякі рекламні оголошення. Вони стосувалися придбання житла і працевлаштування. Критики називали це проявом расової дискримінації в компанії.

Нагадаємо, соцмережа Twitter заблокувала сторінки правих екстремістів.