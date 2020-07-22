Facebook и Instagram проверят свои алгоритмы на наличие расовой дискриминации
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Специалисты американской корпорации Facebook проверят, не ущемляют ли заложенные в основу работы ее социальных сетей алгоритмы интересы представителей этнических и расовых меньшинств в США. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal, передает УНН.
Как подтвердили ее журналистам сотрудники компании, в администрации Facebook и Instagram для проведения таких оценок будут сформированы специальные комиссии. Они должны будут сравнить, как обрабатываются в указанных сетях данные, касающиеся пользователей, в частности, среди белого наслення, афроамериканцев и испаноязычных жителей США.
Как следует из материала, комиссии должны установить, имеет ли место в соцсетях какое-то особое отношение к пользователям по расовому признаку. Специалисты намерены провести консультации по этому вопросу с экспертами и представителями объединений в защиту прав афроамериканцев. В случае выявления каких-либо элементов дискриминации в компании намерены принять меры.
Ранее администрацию Facebook, в частности, обвиняли в том, что из-за особенностей работы ее систем темнокожим пользователям не показывали некоторые рекламные объявления. Они касались приобретения жилья и трудоустройства. Критики называли это проявлением расовой дискриминации в компании.
Напомним, соцсеть Twitter заблокировала страницы правых экстремистов.