Соцмережа Twitter заблокувала сторінки правих екстремістів

ukru
Ексклюзив
08:24 • 1191 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 53271 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 76673 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 160136 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 132893 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144208 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146083 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129006 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183059 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126200 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 98156 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 137585 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 118208 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 104623 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 104881 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 1168 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 53248 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 76648 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 71219 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 127291 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

08:01 • 2882 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 102492 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103326 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121239 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 137921 перегляди
Актуальне
Соцмережа Twitter заблокувала сторінки правих екстремістів

Соцмережа Twitter заблокувала сторінки правих екстремістів

Київ • УНН

 • 10378 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Соцмережа Twitter заблокувала сторінки, пов’язані із правоекстремістським рухом ідентаристів. Його прибічники відстоюють етноплюралізм і виступають проти ісламу та міграції. Про це пише DW, передає УНН.

Як пише видання, з 10 липня сторінки німецького відгалуження руху ідентаристів та акаунт відомого австрійського члена цього руху Мартіна Зельнера вже недоступні.

За даними представників руху, також заблоковані сторінки його організацій у Франції, Італії, Данії та Великобританії.

Речник Twitter у суботу, 11 липня, підтвердив агенції новин dpa факт блокування цих сторінок. За його словами, причиною цього стали порушення правил Twitter. Згідно з ними, у соцмережі заборонені повідомлення із підтримкою тероризму чи насильницького екстремізму. У разі цих порушень обліковий запис буде “назавжди заблокований”. Утім, власники цих сторінок можуть оскаржити блокування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Twitch і Reddit заблокували акаунти Трампа за розпалювання ненависті

За даними видання, сторінка німецької організації руху ідентаристів налічувала близько 30 тисяч підписників, а Зельнера — майже 40 тисяч. У Німеччині організація перебуває під наглядом Федерального відомства із захисту конституції. За оцінками, у ФРН налічується близько 600 членів цього руху.

Інші соцмережі — Facebook та Instagram — вже заборонили цей рух на своїх платформах. Однак профілі руху ідентаристів все ще доступні на YouTube.

Правоекстремістський рух ідентаристів був заснований після Другої світової війни у Франції та згодом поширився на інші країни. Його прихильники заявляють про право європейців та народів європейського походження на культуру та території, які, як стверджується, належать виключно їм. Учасники цього руху виступають проти міграції та ісламу. Деякі з них відкрито відстоюють ідеї ксенофобії та расизму.

Нагадаємо, Twitter заблокував більше 376 тисяч акаунтів через пропаганду тероризму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32