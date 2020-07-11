Соцмережа Twitter заблокувала сторінки правих екстремістів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Соцмережа Twitter заблокувала сторінки, пов’язані із правоекстремістським рухом ідентаристів. Його прибічники відстоюють етноплюралізм і виступають проти ісламу та міграції. Про це пише DW, передає УНН.
Як пише видання, з 10 липня сторінки німецького відгалуження руху ідентаристів та акаунт відомого австрійського члена цього руху Мартіна Зельнера вже недоступні.
За даними представників руху, також заблоковані сторінки його організацій у Франції, Італії, Данії та Великобританії.
Речник Twitter у суботу, 11 липня, підтвердив агенції новин dpa факт блокування цих сторінок. За його словами, причиною цього стали порушення правил Twitter. Згідно з ними, у соцмережі заборонені повідомлення із підтримкою тероризму чи насильницького екстремізму. У разі цих порушень обліковий запис буде “назавжди заблокований”. Утім, власники цих сторінок можуть оскаржити блокування.
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За даними видання, сторінка німецької організації руху ідентаристів налічувала близько 30 тисяч підписників, а Зельнера — майже 40 тисяч. У Німеччині організація перебуває під наглядом Федерального відомства із захисту конституції. За оцінками, у ФРН налічується близько 600 членів цього руху.
Інші соцмережі — Facebook та Instagram — вже заборонили цей рух на своїх платформах. Однак профілі руху ідентаристів все ще доступні на YouTube.
Правоекстремістський рух ідентаристів був заснований після Другої світової війни у Франції та згодом поширився на інші країни. Його прихильники заявляють про право європейців та народів європейського походження на культуру та території, які, як стверджується, належать виключно їм. Учасники цього руху виступають проти міграції та ісламу. Деякі з них відкрито відстоюють ідеї ксенофобії та расизму.
Нагадаємо, Twitter заблокував більше 376 тисяч акаунтів через пропаганду тероризму.