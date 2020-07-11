Соцсеть Twitter заблокировала страницы правых экстремистов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Соцсеть Twitter заблокировала страницы, связанные с правоэкстремистским движением идентаристов. Его сторонники отстаивают этноплюрализм и выступают против ислама и миграции. Об этом пишет DW, передает УНН.
Как пишет издание, с 10 июля страницы немецкого ответвления движения идентаристов и аккаунт известного австрийского члена этого движения Мартина Зельнера уже недоступны.
По данным представителей движения, также заблокированы страницы его организаций во Франции, Италии, Дании и Великобритании.
Представитель Twitter в субботу, 11 июля, подтвердил агентству новостей dpa факт блокирования этих страниц. По его словам, причиной этого стали нарушения правил Twitter. Согласно им, в соцсети запрещены сообщения с поддержкой терроризма или насильственного экстремизма. В случае этих нарушений аккаунт будет “навсегда заблокирован”. Впрочем, владельцы этих страниц могут обжаловать блокировки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitch и Reddit заблокировали аккаунты Трампа за разжигание ненависти
По данным издания, страница немецкой организации движения идентаристов насчитывала около 30 тыс. подписчиков, а Зельнера — почти 40 тыс. В Германии организация находится под наблюдением Федерального ведомства по защите конституции. По оценкам, в ФРГ насчитывается около 600 членов этого движения.
Другие соцсети — Facebook и Instagram — уже запретили это движение на своих платформах. Однако профили движения идентаристов все еще доступны на YouTube.
Правоэкстремистское движение идентаристов было основан после Второй мировой войны во Франции и впоследствии распространилось на другие страны. Его сторонники заявляют о праве европейцев и народов европейского происхождения на культуру и территории, которые, как утверждается, принадлежат исключительно им. Участники этого движения выступают против миграции и ислама. Некоторые из них открыто отстаивают идеи ксенофобии и расизма.
Напомним, Twitter заблокировал более 376 тыс. аккаунтов из-за пропаганды терроризма.