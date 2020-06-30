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Twitch і Reddit заблокували акаунти Трампа за розпалювання ненависті

Twitch і Reddit заблокували акаунти Трампа за розпалювання ненависті

Київ • УНН

 • 15319 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Американська соціальна мережа Reddit заблокувала обліковий запис, створений на підтримку президента США Дональда Трампа, а стрімінгова платформа Twitch заблокувала канал Трампа за розпалювання ненависті. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Reddit і The New York Times.

"Кілька тижнів тому ми взяли на себе зобов'язання ліквідувати розрив між нашими цінностями і нашою політикою, спрямованою на боротьбу з ненавистю", - сказано у повідомленні Reddit.

Уточнюється, що спільноти або ж користувачі, які пропагують ненависть на основі ідентичності чи суспільної вразливості, будуть заборонені.

"Поряд зі зміною політики щодо контенту, ми спочатку забороняємо близько 2000 субреддітів, переважна більшість з яких неактивні. З цих спільнот близько 200 - мають більше 10 щоденних користувачів. Спільноти r/The_Donald, і r/ChapoTrapHouse були також у цьому списку. Всі спільноти на Reddit повинні сумлінно дотримуватися нашої політики щодо контенту. Ми заблокували спільноту r/The_Donald, оскільки вона не дотримувалася даної політики, попри всі можливості. Спільнота постійно розміщувала і збільшувала кількість контенту на хостингу, який порушував правила", - повідомили у соцмережі.

Сказано, що спільноту ChapoTrapHouse заборонили з аналогічних причин.

"Стрімінгова платформа Twitch повідомила у понеділок, що вона блокує канал президента Трампа через "розпалювання ненависті", що є першим цілеспрямованим припиненням роботи одного з акаунтів Трампа у соціальних медіа. Сайт, що належить Amazon, заявив, що два останніх стріми на каналі Трампа порушили його правила. Одна з трансляцій була в рамках кампанії 2015 року, в ході якої Трамп зробив коментарі про те, що Мексика переправляє через кордон наркотики, злочинність і гвалтівників", - повідомили у The New York Times.

Вказується, що інший стрім - був на його недавньому мітингу в Талсі, штат Оклахома, де він також використовував расистську риторику.

За словами прессекретаря Twitch, "розпалювання ненависті" на стрімінговому сервісі заборонене.

Нагадаємо, Twitter позначив черговий твіт Трампа про застосування сили, як повідомлення, що порушує правила соцмережі.

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