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Twitch и Reddit заблокировали аккаунты Трампа за разжигание ненависти

Twitch и Reddit заблокировали аккаунты Трампа за разжигание ненависти

Киев  •  УНН

 • 15304 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Американская социальная сеть Reddit заблокировала аккаунт, созданный в поддержку президента США Дональда Трампа, а стримингова платформа Twitch заблокировала канал Трампа за разжигание ненависти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Reddit и The New York Times.

"Несколько недель назад мы взяли на себя обязательство ликвидировать разрыв между нашими ценностями и нашей политикой, направленной на борьбу с ненавистью", - говорится в сообщении Reddit.

Уточняется, что сообщества или же пользователи, которые пропагандируют ненависть на основе идентичности или общественной уязвимости, будут запрещены.

"Наряду с изменением политики по контенту, мы сначала запрещаем около 2000 субреддитов, подавляющее большинство из которых неактивны. Из этих сообществ около 200 - имеют более 10 ежедневных пользователей. Сообщества r/The_Donald, и r/ChapoTrapHouse были также в этом списке. Все сообщества на Reddit должны добросовестно соблюдать нашу политику в отношении контента. Мы заблокировали сообщество r/The_Donald, поскольку оно не придерживалось данной политики, несмотря на все возможности. Сообщество постоянно размещало и увеличивало количество контента на хостинге, который нарушал правила", - сообщили в соцсети.

Сказано, что сообщество ChapoTrapHouse запретили по аналогичным причинам.

"Стримингова платформа Twitch сообщила в понедельник, что она блокирует канал президента Трампа из-за "разжигание ненависти", что является первым целенаправленным прекращением работы одного из аккаунтов Трампа в социальных медиа. Сайт, принадлежащий Amazon, заявил, что два последних стрима на канале Трампа нарушили его правила. Одна из трансляций была в рамках кампании 2015 года, в ходе которой Трамп сделал комментарии о том, что Мексика переправляет через границу наркотики, преступность и насильников", - сообщили в The New York Times.

Указывается, что другой стрим - был на его недавнем митинге в Талси, штат Оклахома, где он также использовал расистскую риторику.

По словам пресс-секретаря Twitch, "разжигание ненависти" на стриминговом сервисе запрещено.

Напомним, Twitter обозначил очередной твит Трампа о применении силы, как сообщение, которое нарушает правила соцсети.

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