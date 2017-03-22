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Twitter заблокував більше 376 тисяч акаунтів через пропаганду тероризму

Twitter заблокував більше 376 тисяч акаунтів через пропаганду тероризму

Київ • УНН

 • 17309 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Мережа мікроблогів Twitter заявила, що в другій половині 2016 року заблокувала понад 376 акаунтів через “пропаганду тероризму”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Таким чином, цей показник зріс на 60% порівняно з попереднім піврічним періодом.

Як зазначається, остання хвиля блокувань довела загальну кількість заблокованих акаунтів до понад 636 тисяч від серпня 2015 року, коли Twitter активізував боротьбу з “насильницьким екстремізмом”.

Повідомляється, що Twitter, Facebook та інші соціальні мережі знаходилися під тиском з боку урядів багатьох країн світу. Вони наполягають на блокуванні бойовиків, які використовують платформи для залучення нових членів екстремістських угруповань і координації нападів.

Мережа Twitter уперше вказала на існування урядових запитів щодо блокування повідомлень, розміщених журналістами і новинними організаціями. Згідно з оприлюдненими даними, Туреччина є найактивнішою країною в прагненні видалити повідомлення засобів інформації.

Як повідомляв УНН, влада Євросоюзу звинуватила компанії Facebook, Google і Twitter в порушенні прав споживачів і виділив їм місяць на переформатування своїх послуг згідно з європейським законодавством.

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