Twitter заблокировал более 376 тыс. аккаунтов из-за пропаганды терроризма

Таким образом, этот показатель вырос на 60% по сравнению с предыдущим полугодовым периодом.

Как отмечается, последняя волна блокировок довела общее количество заблокированных аккаунтов до более 636 тыс. с августа 2015 года, когда Twitter активизировал борьбу с "насильственным экстремизмом".

Сообщается, что Twitter, Facebook и другие социальные сети находились под давлением со стороны правительств многих стран мира. Они настаивают на блокировании боевиков, использующих платформы для привлечения новых членов экстремистских группировок и координации нападений.

Сеть Twitter впервые указала на существование правительственных запросов блокировки сообщений, размещенных журналистами и новостными организациями. Согласно обнародованным данным, Турция является активной страной в стремлении удалить сообщения средств информации.

Как сообщал УНН, власть Евросоюза обвинила компании Facebook, Google и Twitter в нарушении прав потребителей и выделила им месяц на переформатирование своих услуг согласно европейскому законодательству.