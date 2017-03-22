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Twitter заблокировал более 376 тыс. аккаунтов из-за пропаганды терроризма

Twitter заблокировал более 376 тыс. аккаунтов из-за пропаганды терроризма

Киев • УНН

 • 17308 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Сеть микроблогов Twitter заявила, что во второй половине 2016 г. заблокировала более 376 тыс. аккаунтов за "пропаганду терроризма", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом, этот показатель вырос на 60% по сравнению с предыдущим полугодовым периодом.

Как отмечается, последняя волна блокировок довела общее количество заблокированных аккаунтов до более 636 тыс. с августа 2015 года, когда Twitter активизировал борьбу с "насильственным экстремизмом".

Сообщается, что Twitter, Facebook и другие социальные сети находились под давлением со стороны правительств многих стран мира. Они настаивают на блокировании боевиков, использующих платформы для привлечения новых членов экстремистских группировок и координации нападений.

Сеть Twitter впервые указала на существование правительственных запросов блокировки сообщений, размещенных журналистами и новостными организациями. Согласно обнародованным данным, Турция является активной страной в стремлении удалить сообщения средств информации.

Как сообщал УНН, власть Евросоюза обвинила компании Facebook, Google и Twitter в нарушении прав потребителей и выделила им месяц на переформатирование своих услуг согласно европейскому законодательству.

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