Зранку Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Станом на 8:10 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Жилянська, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Вадима Гетьмана, Голосіївський проспект, Набережне шосе, вулиця Михайла Грушевського, вулиця Набережно-Хрещатицька та вулиця Богатирська.
Також ускладнено рух на Великій Окружній дорозі, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби Народів, Петрівській алеї та вулиці Новокостянтинівській.
Зазначимо, що на проспекті Леся Курбаса та проспекті Степана Бандери частково обмежений рух.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Броварський проспект, вулиця Братиславська, проспект Романа Шухевича та вулиця Оноре де Бальзака.
Ускладнено рух на Південному та Русанівському мостах, а також мосту Патона у напрямку правого берега.
Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.