Утром Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. По состоянию на 8:10 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Жилянская, бульвар Тараса Шевченко, улица Вадима Гетьмана, Голосеевский проспект, Набережное шоссе, улица Михаила Грушевского, улица Набережно-Крещатицкая и улица Богатырская.
Также затруднено движение на Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, Петровской аллее и улице Новоконстантиновской.
Отметим, что на проспекте Леся Курбаса и проспекте Степана Бандеры частично ограничено движение.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Броварской проспект, улица Братиславская, проспект Романа Шухевича и улица Оноре де Бальзака.
Затруднено движение на Южном и Русановском мостах, а также мосту Патона в направлении правого берега.
Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.