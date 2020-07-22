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4 марта, 15:53 • 116159 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120235 просмотра

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Утром Киев стоит в пробках

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КИЕВ. 22 июля. УНН. По состоянию на 8:10 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Жилянская, бульвар Тараса Шевченко, улица Вадима Гетьмана, Голосеевский проспект, Набережное шоссе, улица Михаила Грушевского, улица Набережно-Крещатицкая и улица Богатырская.

Также затруднено движение на Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, Петровской аллее и улице Новоконстантиновской.

Отметим, что на проспекте Леся Курбаса и проспекте Степана Бандеры частично ограничено движение.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Броварской проспект, улица Братиславская, проспект Романа Шухевича и улица Оноре де Бальзака.

Затруднено движение на Южном и Русановском мостах, а также мосту Патона в направлении правого берега.

Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.

Украинские Национальные Новости

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