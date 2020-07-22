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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 95210 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 113957 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102721 просмотра

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Системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке, — эксперт

Системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке, — эксперт

Киев  •  УНН

 • 9883 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Эксперты предупреждают: незаконное давление на крупных иностранных инвесторов может дорого стоить государству. В международных табачных компаниях удивлены резким ростом давления на иностранных инвесторов — через Антимонопольный комитет, отдельных народных депутатов и судебную власть. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен, передает УНН.

В международных табачных компаниях удивлены резким ростом давления на иностранных инвесторов — через Антимонопольный комитет, отдельных народных депутатов и судебную власть

Напомним, в октябре 2019 г. АМКУ оштрафовал все ведущие международные табачные компании, работающие в Украине, а также компанию “Тедис Украина” на общую сумму 6,5 млрд. грн. — якобы за монополизацию оптовой торговли сигаретами.

Ведущие юристы Украины сомневаются в законности решения Антимонопольного комитета. Более того, они считают, что АМКУ этими штрафами пытается переложить с себя ответственность за монополизацию рынка. Ведь еще в 2010-2011 г. он выдал все необходимые разрешения, которые и привели к монополизации.

— Системное давление на международные табачные компании, работающие в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен — прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт напомнил, что все табачные компании, на которые оказывается давление — “Бритиш Американ Тобакко”, “Филип Моррис”, JTI и “Империал Тобакко” — входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины. За прошлый год они заплатили более 40 млрд. грн. табачного акциза. Компании обеспечивают десятки тысяч рабочих мест на своих производствах и в смежных бизнесах, обеспечивают десятки миллионов долларов валютной выручки от экспорта из Украины.

Напомним, в октябре-ноябре 2019 г. в Украине уже случился масштабный табачный кризис, из-за которого госбюджет Украины потерял более 2,5 млрд. грн. Из-за законопроекта № 1049 в октябре-ноябре 2019 р. четыре табачные компании были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривен, а компания “Бритиш Американ Тобакко” тогда даже полностью остановила производство на своей фабрике в Прилуках

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