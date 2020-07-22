Від 9° до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. По Україні сьогодні переважно суха погода, повітря вдень подекуди прогріється до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, очікується погода переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні та на північному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 9-20°, вдень 20-32°.
На Київщині без опадів. Температура вночі 13-17°, вдень 22-24°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.