Від 9° до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, очікується погода переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні та на північному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 9-20°, вдень 20-32°.

На Київщині без опадів. Температура вночі 13-17°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.